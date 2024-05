Rifiuti bruciati nei cementifici di Gubbio, il Tar boccia il ricorso del Comitato

Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha rigettato il ricorso del Comitato per la tutela ambientale della Conca eugubina, difeso dagli avvocati Paola Nuti e Valeria Passeri, contro la possibilità di bruciare combustibile solido secondario nei cementifici di Gubbio.

Il Comitato chiedeva l’annullamento della determinazione dirigenziale e dei provvedimenti che prendevano atto della comunicazione di Colacem e Barbetti “di modifica non sostanziale dell’installazione già autorizzata per parziale sostituzione del combustibile tradizionale con combustibile solido secondario (CSS-combustibile o “CSS-C”)” sostenendo che i provvedimenti di autorizzazione “non sono mai stati preceduti né da valutazione di impatto ambientale, né da verifica di assoggettabilità alla stessa”, quando questa sarebbe necessaria “in considerazione della vicinanza dell’impianto al sito di interesse comunitario dei Boschi del Bacino di Gubbio”. L’autorizzazione “sarebbe poi in contraddizione con i precedenti atti regionali” che avevano disposto “che il progetto di utilizzo del CSS-C fosse sottoposto a valutazione di impatto ambientale nell’ambito del procedimento autorizzatorio unico regionale”.

Il Comitato ha contestato anche il fatto che già la lavorazione del cemento è altamente pericolosa e che l’utilizzo di CSS-C modificherebbe ulteriormente la situazione di rischio quanto alla qualità dell’aria.

Secondo i giudici amministrativi, dopo una lunga serie di citazioni di leggi, regolamento e determinazioni regionali, il provvedimento “in questa sede impugnato risulta pienamente rispondente alla disciplina vigente al momento della sua adozione”, con il legislatore che ha “inteso individuare a livello generale il punto di equilibrio tra le esigenze ambientali connesse all’utilizzo delle fonti energetiche fossili, quelle, parimenti rilevanti sotto il profilo ambientale, della gestione dei rifiuti non pericolosi”.

Quanto sostenuto dal Comitato “con riguardo alla sostanziale diversità delle caratteristiche dell’impianto rispetto a quelle autorizzate non sono assistite da alcuna evidenza che possa farle ritenere fondate” scrivono i giudici amministrativi, e “in mancanza di alcun elemento probatorio a sostegno dell’ipotetica insussistenza delle condizioni per ritenere non sostanziale la modifica dell’impianto determinata dalla sostituzione del combustibile fossile con il CSS-C” portano al rigetto della richiesta di ispezioni e perizie e del ricorso.