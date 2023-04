Magione, rifiuti abbandonati nel cortile dell'azienda agricola: coltivatore sotto processo

Un uomo, titolare di un’impresa agricola, è finito sotto processo con l’accusa di abbandono di rifiuti.

L’imputato, difeso dall’avvocato Camillo Carini, è accusato di avere “abbandonato o depositato in modo incontrollato” in alcuni terreni nel comune di Magione, “rifiuti non pericolosi e pericolosi, consistenti in cemento-amianto, rottami ferrosi, scaldabagno, radiatori e copertura in lamiera”, ritrovati e fotografati dalla Polizia locale a ottobre del 2018.

In quell’occasione gli agenti redassero anche un verbale che imponeva l’obbligo all’imputato di raccogliere tutto e conferirlo in discarica, secondo lemodalità di legge.

Nel corso del controllo, inoltre, era stata ravvisata anche l’inagibilità di uno stabile, costruito sui terreni dove erano accatastati i rifiuti, con annessa ordinanza di sgombero entro 24 ore di tutte le persone residenti, per motivi di sicurezza.