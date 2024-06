Eternit, scarti alimentari e imballaggi abbandonati nel bosco: tre denunce a Fossato di Vico

Tre persone sono state denunciate per abbandono di rifiuti in un bosco vicino alla strada in una zona isolata di Fossato di Vico. Le indagini e le denunce sono state effettuate dai Carabinieri Forestali del Nucleo di Gualdo Tadino.

L'indagine è stata avviata dopo la segnalazione da parte dei cittadini doi diversi casi di abbandono di rifiuti. In occasione di un sopralluogo sono stati rinvenuti rifiuti vari, pericolosi e non, costituiti da pezzi di canna fumaria in eternit, materiali lapidei e residui domestici di varia natura (scarti alimentari e imballaggi). I Carabinieri Forestali hanno quindi avviato immediatamente le indagini, e hanno ricostruito le fasi degli illeciti. Si è riscontrato che gli abbandoni erano avvenuti in due distinti episodi: uno per gli scarti domestici, l’altro per l’eternit e i rifiuti in pietra. In entrambi i casi i trasgressori hanno utilizzato le loro automobili, e hanno anche dimostrato una notevole rapidità di esecuzione, in quanto le operazioni illecite sono durate sempre meno di un minuto. È emerso inoltre, in merito ai rifiuti pericolosi costituiti da eternit, che ragionevolmente questi derivavano da un’attività edile svolta abusivamente.

Al termine degli accertamenti i militari hanno deferito un totale di 3 persone, che sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Perugia, a vario titolo, per i reati di abbandono di rifiuti, trasporto non autorizzato di rifiuti e deturpamento di bellezze naturali.

I Carabinieri Forestali hanno anche avviato le procedure per la bonifica dell’area mediante l’invio di comunicazioni al sindaco finalizzate all’emanazione di apposite ordinanze di ripristino dei luoghi, a carico dei presunti responsabili del fatto.