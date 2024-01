Rientra in Italia per vedere il figlio appena nato nonostante il divieto dopo l'espulsione: assolto

Rientra in Italia per vedere il figlio appena nato, ma era stato espulso poco prima e aveva un divieto di rientro per 3 anni. Alla fine del processo, però, viene assolto.

L’imputato si è visto riconoscere la causa di non punibilità per lieve entità del fatto perché era tornato in Italia utilizzando “modalità non insidiose”, cioè non era rientrato nel territorio nazionale da irregolare, ma utilizzando il suo passaporto, “con le proprie generalità macedoni, ottenute in piena conformità alle norme statuali lì vigenti al fine di rivedere la propria famiglia”.

Secondo il giudice “non rientrava nel territorio dello Stato come clandestino, ma con regolare registrazione alla frontiera di un nominativo corrispondente alla sua persona”, riconoscendo un valore nel comportamento dell’uomo in quanto “il rientro non autorizzato dell’imputato avveniva al solo fine di occuparsi dei figli minori e in particolare del secondogenito appena nato”.