Spostamento temporaneo del mercato, scatta il ricorso al Tribunale amministrativo regionale

A Ponte San Giovanni il mercato settimanale del giovedì e quello agricolo dei produttori di Campagna Amica, che si tiene nella stessa zona il martedì, si trasferiscono temporaneamente in un’area situata su parte di via Grieco e nel parcheggio adiacente via Lunghi. Tante proteste e c’è anche un ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria.

Il ricorso è stato presentato da un medico e da alcuni pazienti, difesi dall'avvocato Giuseppe Maria Giovanelli, con il quale chiedono l’annullamento, con sospensione dell’efficacia, della delibera della giunta comunale. Secondo i ricorrenti “per effetto del temporaneo spostamento del mercato settimanale del martedì … finalizzato a consentire l’esecuzione dell’intervento di rigenerazione urbana finanziato con risorse del PNRR … sia venuta meno la possibilità di accedere e parcheggiare gli automezzi ... comunque in uno spazio idoneo a consentire ai pazienti disabili l’accesso allo studio”.

I giudici amministrativi hanno ritenuto di non concedere la sospensione nell’ottica del “rispetto dei termini previsti dal PNRR” e che “può ipotizzarsi che, nelle prossime due settimane, la lesione collegata alla difficoltà nella fruizione delle prestazioni ... settimanali sia ovviabile spostandole dalla giornata del martedì ad altra giornata, e che, in generale, il pregiudizio per l’attività professionale dello studio possa essere evitato o ridotto mediante una riorganizzazione complessiva degli appuntamenti”.

Respinta, quindi, l’istanza di misure cautelari monocratiche, la trattazione collegiale è stata fissata al 19 marzo 2024.