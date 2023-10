Soldi della droga riciclati in night e attività commerciali gestite da "teste di legno": arresti e sequestri della Finanza

La Guardia di finanza di Perugia, sa delega di questa Procura, ha eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di cinque persone, un'albanese residente ad Umbertide e destinataria degli arresti domiciliari, un'altra albanese, una rumena e due italiane residenti, queste ultime, in provincia di Arezzo, sottoposte all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per traffico di stupefacenti e trasferimento fraudolento di valori.

I militari hanno anche eseguito iI sequestro preventivo del capitale sociale e del compendio aziendale di tre società, aventi sede a Città di Castello, Umbertide e Lerchi, esercenti le attività di bar e night club, la cui proprietà, riconducibile al cittadino albanese, sarebbe stata da questi fittiziarnente ceduta agli altri destinatari delle misure.

Il procedimento nasce da una più ampia indagine che già nell'autunno dello scorso anno, aveva portato all'applicazione di misure cautelarli per i delitti di riciclaggio, autoriciclaggio, emissione di fatture per operazioni inesistenti, nei confronti di dieci soggetti, alcuni dei quali connessi alla criminalità organizzata, e all'esecuzione di sequestri per oltre un milione di euro.

Le indagini si sono concentrate sull'analisi, sotto il profilo economico-finanziario, delle operazioni di investimento. acquisti e cessioni di quote societarie. poste in essere dal principale indagato, giungendo alla ricostruzione di operazioni di fittizia intestazione di attività commerciali (bar e locali di intrattenimento notturno).

Nel corso delle successive indagini, svolte con intercettazioni telefoniche e ambientali, di videosorveglianza e di localizzazione satellitare, sono stati documentati numerosi episodi di spaccio di considerevoli quantitativi di sostanze stupefacenti, che hanno portato all'arrestato in flagranza di due soggetti, un italiano ed un albanese, e al sequestro di circa 2 chilogrammi di cocaina, oltre ad hashish, marijuana e strumenti utilizzati per il taglio ed il confezionamento delle dosi.

Il cittadino albanese si sarebbe mostrato capace, in poco tempo, di dar vita a proficue attività commerciali, intestandole a soggetti che, solo formalmente appaiono come titolari delle stesse, ma che, sulla base del copioso compendio indiziario, risulterebbero meri "prestanorne". Attraverso tali sistemi sarebbe riuscito ad eludere potenziati misure di prevenzione patrirrioniale, ma anche a impiegare il denaro proveniente dal traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Il giudice per le indagini preliminari, ritenendo sussistente il pericolo concreto ed attale di reiterazione dei reati, stante le specifiche modalità della condotta delittuosa tenuta dagli indagati e la personalità degli stessi, ha disposto le misure cautelari personali ed il sequestro del capitale sociale e dei beni aziendali di tre micietà per un importo complessivo di circa 40mila euro.