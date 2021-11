Moto da museo rubata e rivenduta grazie a false dichiarazioni davanti al notaio: in tre nei guai

La moto è un pezzo da museo e può valere molti soldi, ma bisogna trovare il modo di nascondere il fatto che sia provento di furto, magari organizzando una serie di passaggi di proprietà e di dichiarazioni fasulle al notaio e ai carabinieri.

Tre persone sono finite sotto processo con l’accusa di ricettazione per aver trasferito la proprietà di una moto d’epoca, “a mezzo di scrittura privata e dietro il pagamento a titolo di corrispettivo della somma in contanti pari a complessivi euro 5.300”.

La moto era stata venduta il 2 ottobre del 2017, ma rubata il 13 maggio dello stesso anno.

L’accusa è anche quella di falsità ideologica per aver attestato falsamente, davanti al notaio, di “essere il proprietario della Moto Guzzi modello Falcone”, in realtà rubata mesi prima, da vendere al socio per ripulire il mezzo.

La moto, radiata dal Pubblico registro automobilistico e inserita nella categoria dei mezzi storici, infatti, proprio grazie alle false dichiarazioni resa davanti al notaio dal finto propreitario, in modo da “ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene”, avrebbe potuto essere reimmatricolata nuovamente dall’acquirente. E successivamente rivenduta in maniera assolutamente pulita, con tanto di documenti notarili che attestavano il possesso.

Oltre ad aver dichiarato il falso al notaio, gli imputati, difesi dagli avvocati Salvatore Adorisio, Andrea Ponti e Franco Matarangolo, avrebbero dichiarato ai Carabinieri di aver smarrito il certificato di proprietà del mezzo. In realtà, essendo oggetto di furto, i documenti erano in mano al legittimo proprietario, costituitosi parte civile tramite l’avvocato Vittorio Betti.