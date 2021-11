Corciano, sorpresi in un compro oro con la merce rubata: denunciati

Vanno in un compro oro per vendere monili, presumibilmente rubati, e alla vista dei Carabinieri tentano di fuggire: denunciati.

I militari della Stazione di Corciano, durante un servizio di controllo, hanno notato due uomini all’interno di un compro oro, i quali alla vista della pattuglia sono usciti dal negozio, tentando di allontanarsi e di gettare alcuni oggetti in oro.

I Carabinieri, però, hanno recuperato i monili e feramto i due, che non sono stati in grado di dimostrare il possesso legittimo e la provenienza della collana e del bracciale. Per questo sono stati denunciati per ricettazione.

Uno dei due è stato denunciato anche per la violazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Perugia, alla quale era sottoposto.