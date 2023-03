Perugia, trovato con il cellulare rubato a una studentessa: processato per ricettazione

Un 27enne della Guinea, con diversi precedenti e un arresto per altra causa, è finito sotto processo per la ricettazione di un telefono cellulare rubato.

L’imputato, difeso dall’avvocato Paola Jole Spinelli, deve rispondere dell’accusa di essersi procurato un profitto “per sé” o per altri, acquistando o ricevendo un cellulare, con tanto di scheda sim, “proveniente dal delitto di furto” commesso in danno di una giovane che ne aveva denunciato il furto.

Tra numero di serie della scheda sim e codice del cellulare, le forze dell’ordine erano risalite all’uomo, contro il quale non si potevano muovere accuse in relazione al furto, ma per il possesso del telefono veniva indagato e processato per ricettazione.