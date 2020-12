Dal Lazio a Perugia con l'auto rubata, fermato e denunciato un 35enne

I Carabinieri della Stazione di Ponte San Giovanni hanno denunciato in stato di libertà, per l’ipotesi di reato di ricettazione, un 35enne di origine cilena, disoccupato, domiciliato nel Lazio, già noto alle forze di polizia.

I militari hanno notato, durante un servizio perlustrativo a Monte Malbe, un’autovettura “Peugeot 308”, risultata oggetto di furto, commesso in area laziale il 20 novembre scorso. Accanto all'auto c'era il 35enne cileno in compagnia di altri due connazionali, sempre residenti nel Lazio, anche loro noti alle forze di polizia.

Nessuno dei tre ha saputo fornire una spiegazione del perché si trovassero a Perugia e sono stati accompagnati in caserma.

Per tutti e tre è stato chiesto il foglio di via obbligatorio dal comune di Perugia, mentre il 35enne è stato denunciato per ricettazione essendo in possesso dell'auto rubata.