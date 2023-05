Tuoro sul Trasimeno, durante il controllo saltano fuori gli anelli rubati: condannati

Due albanesi di 24 e 34 anni, difesi dagli avvocati Luca Pietrocola e Luca Bartocci, hanno patteggiato, rispettivamente, una pena a 1 anno e mezzo e a 6 mesi per ricettazione.

I due sono finiti davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia “perché in concorso tra loro, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, ricevevano e occultavano all’interno dell’appartamento sito in Tuoro sul Trasimeno, in cui entrambi dimoravano, 3 anelli in oro con incastonati brillanti e zaffiri, provento di furto in abitazione” commesso il 27 gennaio del 2020 in danno di una coppia di Castiglione del Lago.

Gli anelli era stati ritrovati il 16 aprile del 2020 durante un controllo delle forze dell'ordine. I due sono stati citati a giudizio direttamente e hanno scelto il rito alternativo del patteggiamento.