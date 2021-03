Si perde nei boschi della Trinità, 60enne ritrovato questa mattina dopo una notte di ricerche

Un uomo di 60 anni si è perso nella zona della Trinità e ha trascorso la notte all'aperto prima di essere ritrovato dalle squadre di soccorso.

L'allarme è scattato nella serata di ieri, quando i Vigili del fuoco hanno ricevuto la segnalazione di un uomo intorno, di 60 anni, che aveva perso l'orientamento finendo in una zona impervia e con il buio non riusciva a ritrovare la strada e il luogo in cui aveva lasciato l'autovettura.

Le ricerche si sono concluse questa mattina alle 8.30 con il ritrovamento della persona viva. L'uomo è stato trasportato dal personale dei Vigili del fuoco in un punto più accessibile ai soccoritori del 118.

Alle ricerche hanno partecipato anche agenti della Questura di Perugia e militari del comando provinciale della Guardia di finanza.