Fermato per taccheggio in un supermercato, tira fuori la siringa e minaccia il personale

Un giovane ha tentato un furto ieri in un supermercato a Olmo e adesso è ricercato per tentata rapina.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, come riporta il quotidiano Il Messaggero Umbria, in un supermercato della zona, dove un giovane ha tentato di rubare della merce e passare le casse senza pagare. Il personale e gli addetti alla sicurezza sono intervenuti per fermarlo, ma il giovane ha prima reagito scatenando una colluttazione, poi tirando fuori una siringa.

Sotto la minaccia delle siringa si è allontanato prima dell’arrivo dei Carabinieri che ora lo stanno cercando per tentata rapina sulla base delle descrizioni del personale del supermercato e visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza.