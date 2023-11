Documenti falsi e porto abusivo di armi, rintracciato e arrestato a Fontivegge

Il personale della Polizia di Stato di Perugia ha eseguito ordine di carcerazione emesso dall’ Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Imperia, nei confronti di un uomo di 40 anni, condannato in stato di libertà alla pena di 1 anni e 6 mesi di reclusione, oltre alla pena dell’arresto per 6 mesi per il reato di porto abusivo di armi, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione e contraffazione di pubblici sigilli.

Inizialmente la Procura, visto che si trattava di condanna alla pena della reclusione per un periodo di tempo inferiore ai quattro anni e per reati “non ostativi” all’accesso alle misure alternative alla detenzione e per i quali dunque va subito emesso l’ordine di carcerazione, non aveva eseguito la carcerazione, ma a seguito del rigetto dell’istanza per la concessione di misure alternative alla detenzione, il 30 ottobre scorso, è stato emesso un ordine di carcerazione del condannato medesimo.

Il condannato è stato rintracciato nei pressi della Stazione di Fontivegge e condotto presso la casa Circondariale di Perugia - Capanne dove dovrà scontare la pena di 1 anni e 6 mesi di reclusione, oltre alla pena dell’arresto per 6 mesi per il reato di porto abusivo di armi, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione e contraffazione di pubblici sigilli.