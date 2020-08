Ricercato in tutta Europa, catturato a Perugia: arrestato e rinchiuso in carcere

Ricercato in tutta Europa, catturato a Perugia. I poliziotti della Squadra Volante hanno arrestato un cittadino macedone di 44 anni, beccato insieme alla compagna, una cittadina macedone 43enne, in un hotel di Perugia. L'alert del mandato di cattura internazionale non gli ha lasciato scampo.

All'uomo, trovato nella camera dell'albergo, è stato notificato il mandato di cattura internazionale emesso per il reato di truffa dal Tribunale di Struga (Macedonia) e diffuso in Banca Dati Interpol dal National Central Bureau di Skopije, per il quale deve scontare una pena di un anno e sei mesi.

Arrestato e rinchiuso nel carcere di Capanne.