Ricercato in tutta Europa, si presenta in Questura a Perugia: arrestato

Polizia e carabinieri hanno arrestato un 27enne, cittadino albanese, gravato da un mandato di arresto europeo emesso in Germania lo scorso gennaio per tentate lesioni personali pericolose. Secondo la ricostruzione l'uomo ha tentato di colpire un uomo con un grosso boccale durante una lita a una festa di paese.

Il carabinieri si sono presentati a casa del 27enne ma non lo hanno trovato. L'uomo si è presentato autonomamente in Questura per chiedere perché i militari avessero bussato alla sua porta. A quel punto è stato arrestato e rinchiuso in carcere.