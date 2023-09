Ricercato in tutta Europa, catturato a Foligno: arrestato e rinchiuso in carcere

Ricercato catturato alla stazione di Foligno. Gli agenti della polfer hanno fermato e controllato un 34enne cittadino nigeriano, regolare sul territorio nazionale. L'uomo ha raccontato agli agenti di essere in attesa del treno per Ancona. Gli accertamenti hanno portato alla luce la verità: seguito di una verifica in Banca Dati è emerso che il 34enne era destinatario di un Mandato di Arresto Europeo emesso dalla Svezia per il reato di riciclaggio aggravato.

Il 34enne è stato arrestato e rinchiuso nella casa circondariale di Spoleto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.