Prende forma il "ritorno" della Ferrovia Centrale Umbra: nuovo brand acchiappa utenti-turisti e treni con immagini dei borghi

Aspettando la riapertura del 2026 (come concordato con Rti) la Giunta regionale ha deciso di rifare da zero il brand dell'ex ferrovia centrale umbra oltre che nuove livre per i treni Minuetto: saranno utilizzate le grafiche proposte dall’agenzia Armando Testa di Milano. Dunque l’Umbria metterà il simbolo ormai nota del “Cuore verde d’Italia”, la bellezza del paesaggio e dei borghi, della Cascata delle Marmore. L’obiettivo è quello di riprodurre quelle bellissime immagini sui treni perchè così che diventino un biglietto da visita dell’Umbria.

“Ci sono esempi eclatanti di altre ferrovie turistiche che attraggono ogni anno un gran numero di visitatori – ha con Melasecche – ed è questo il ruolo che affidiamo alla dorsale ferroviaria regionale: trasportare non solo la tradizionale utenza dei pendolari, ma anche migliaia e migliaia di nuovi turisti che raggiungeranno l’Umbria in treno o in aereo per visitarla attraverso una linea completamente rivoluzionata e, volendo, con la bici al seguito oppure presa a noleggio nel locale di ogni stazione dedicato al bike sharing, dando sostanza a quel turismo slow sempre più in voga soprattutto fra i giovani”.

Intanto sono partiti i lavori sulla Ferrovia Centrale Umbra grazie ai quali entro qualche mese, nelle due tratte Terni-Perugia Ponte San Giovanni e successivamente Città di Castello-Sansepolcro, verranno eliminati migliaia di alberi cresciuti in sette anni di abbandono lungo tutta la strada ferrata. “Scorrendo sui binari, le macchine operatrici tagliano fusti e arbusti che vengono poi portati via. Il lavoro – ha spiegato l’assessore regionale Melasecche - è propedeutico alla fase molto più complessa che seguirà immediatamente dopo, nella quale treni speciali supportati da personale specializzato inizieranno a togliere i vecchi binari, le traversine non più a norma e il ballast esausto, riposizionando la massicciata con nuovo basalto, traversine e binari UNI 60 dalle caratteristiche tecniche superiori atte a garantire il passaggio anche di treni elettrici moderni quali i ‘Pop’ di cui ci doteremo avvalendoci di finanziamenti del PNRR”.

La Regione sta sollecitando Rete Ferrovie Italiane affinché mantenga gli impegni contrattuali relativi al cronoprogramma ufficiale: ovvero il completamento dei lavori entro il 2026 con il ripristino delle corse in modalità elettrica, con un compenso richiesto per le prestazioni professionali da RFI del 10% pari a 16,3 milioni di euro.

“Come Assessorato – conclude Melasecche - con l’atto da me proposto che è stato deliberato martedì scorso dalla Giunta regionale, ho inoltre ottenuto di finanziare con 10 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione di competenza regionale non solo il recupero funzionale ed estetico dei quattro treni ‘Minuetto’ giacenti ad Umbertide, ma anche la loro ulteriore dotazione tecnologica ERTMS che consentirà di utilizzarli, completamente rigenerati in tutte le parti soggette ad usura, per percorrere milioni di chilometri negli anni a venire, raddoppiando, in sicurezza, l’attuale velocità”.