Scontri tra tifosi del Perugia e del Rimini, il giudice revoca l'obbligo di firma per due ultras del Grifo

Il giudice per le indagini preliminari Valerio D’Andria a revocato il provvedimento che impone l’obbligo di firma a due tifosi del Grifo raggiunti anche dal Daspo dopo gli scontri in occasione di Perugia-Rimini.

Il 3 febbraio scorso, prima dell’incontro di calcio, “numerosi sostenitori del Rimini – dopo ave fermato i veicoli con cui stavano arrivando allo stadio e già armati di aste e bastoni – si dirigevano verso la tifoseria locale provocando così una rissa con fitto lancio di bottiglie, fumogeni e grossi petardi da parte di entrambi i gruppi di tifosi contrapposti”. L’intervento delle forze dell’ordine impediva conseguenze più gravi e disperdeva i tifosi.

Tra i tifosi che avevano partecipato a questi fatti ne venivano riconosciuti due nei fotogrammi che avevano ripreso gli scontri, mentre brandivano una cinta o lanciavano oggetti.

Secondo il gip D’Andria “ferma restando la condotta violenta, indice di per sé di una personalità pericolosa” era necessario, nel provvedimento del questore che dispone il divieto di accesso allo stadio, motivare in maniera più precisa perché imporre l’obbligo di firma. Per questo il provvedimento a carico dei due tifosi, difesi dall’avvocato Michele Nannarone, è stato revocato, mentre rimane il Daspo che li allontana dallo stadio per tre anni, vietando loro, a partire da due ore prima e sino a due ore dopo la conclusione della manifestazione sportiva, “l’accesso e lo stazionamento in un’area ricompresa in 400 metri di distanza dai luoghi antistanti lo stadio, le stazioni ferroviarie interessate dall’arrivo o dalla partenza dei tifosi, i parcheggi pubblici serventi gli impianti sportivi, i luoghi di allenamento e i ritiri delle squadre di calcio, nonché, in un’area ricompresa in 200 metri di distanza dagli altri luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime manifestazioni”. In tutto il questore di Perugia ha disposto 9 Daspo a carico di tifosi del Perugia e del Rimini.