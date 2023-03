Revisioni e assicurazioni scadute, raffiche di multe

Stretta su assicurazioni e revisioni scadute.

I risultati conseguiti da inizio anno dalla sezione polizia stradale di Perugia dicono che gli agenti hanno individuato e sottoposto a sequestro oltre 50 veicoli, risultati sprovvisti dell’assicurazione obbligatoria.

Il monitoraggio ha consentito, inoltre, di contestare 215 sanzioni amministrative per mancata revisione periodica del veicolo.

La verifica massiva delle targhe delle vetture in transito consente un controllo capillare che non lascia spazio ad errore. Su tali delicati aspetti che coinvolgono la responsabilità dei conducenti, specie nel caso di coinvolgimento dei veicoli in un incidente stradale, le donne e gli uomini della Specialità mantengono da sempre un elevato livello di attenzione consci dell’importanza del rispetto di tali prescrizioni normative.