Ragazza trapiantata di fegato. Avvocato Franceschini: "Dalle informazioni attuali, consumo di sushi non è stato causa del malore"

"La giovane di Foligno ricoverata d’urgenza per una grave insufficienza multiorgano, è stata operata e le è stato trapiantato il fegato, gravemente compromesso. I medici dell’ospedale di Ancona non si sbilanciano e “dall'esito degli accertamenti effettuati, al momento, non risultano cause tossico-infettive”. Sulla vicenda, in un primo momento era stata indicata, come probabile causa del malore, un’intossicazione alimentare dopo aver consumato del sushi. A tal proposito riceviamo una richiesta di rettifica da parte dell’avvocato Camillo Franceschini, per conto di un locale di cucina etnica, con la quale si sottolinea come “il consumo di sushi non è stato, per le informazioni sino ad ora a disposizione, causa del malore occorso alla 21enne di Foligno”. Lo studio legale Bacino-Tamburelli associati difende i proprietari del locale etnico di Foligno - di cui noi non abbiamo fornito nome né indicazioni di riconoscibilità - molto conosciuto in città e che non ha mai avuto problemi e provvedimenti a riguardo della sua qualità e dell'igiene.