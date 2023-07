Resta chiusa in ascensore, condomino forza la porta per far entrare l'aria in attesa dei soccorsi

Una signora è rimasta bloccata, questa mattina, nell’ascensore di un condominio in via Martiri dei Lager. Ad accorgersi dell’inconveniente e chiamare i soccorsi, i tecnici del servizio di ascensori e i Vigili del fuoco, il presidente dell’Unione per la difesa dei consumatori Umbria, Luigi Alessandro Appella. Grazie a due paletti di acciaio Appella è riuscito a forzare la porta dell’ascensore, fermo tra due piani, per far circolare l’aria all’interno dell’apparecchio di risalita e far diminuire così anche la temperatura.

I tecnici della manutenzione sono riusciti a sbloccare in poco tempo al situazione e liberare la signora e poi si sono dedicati a controllare l’ascensore per capire le cause del guasto. Sul posto sono giunti anche i Vigili del fuoco.

"In questi giorni di caldo dentro l'ascensore si boccheggiava, senza l’aver aperto con due paletti di ferro, facendo aria sarebbe stata dura - racconta Appella - Se capitava a un anziano sarebbe stato molto difficile resistere dentro l'ascensore".