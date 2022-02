Resta chiusa dentro il cimitero fino a buio: non ha sentito la sirena della chiusura

Non si è accorta della sirena di chiusura del Cimitero di Bastia Umbra mentre stava assorta in preghiera davanti la tomba dei suoi genitori. E così dopo mezz'ora dalla chiusura si è recata al cancello principale scoprendo di essere stata chiusa dentro il camposanto. Dopo aver verificato la presenza del custode, che purtroppo era già andato via, la donna ha deciso di contattare la Polizia di Stato raccontando quanto le era accaduto.

Gli agenti del Commissariato di Assisi, dopo averla tranquillizzata sul loro immediato intervento, hanno allertato la Municipale per rintracciare il custode e consentire il prima possibile l’uscita della signora dal cimitero. Inoltre i poliziotti della Squadra Volante hanno deciso di recarsi al cimitero per attendere insieme alla donna l’arrivo del custode. Dopo pochi minuti la disavventura per fortuna era arrivata al termine: cancelli aperti e ritorno a casa per la 54enne.