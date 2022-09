Perugia, aggredisce gli agenti durante un controllo in centro storico: in manette

Un uomo di 38 anni, originario del Gambia, è stato arrestato dalla Polizia per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il fermo dell’uomo, con precedenti di polizia per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, è avvenuto in viale Sant'Antonio, dove è stato notato dagli agenti mentre era intento ad osservare all'interno dei veicoli in sosta.

Alla vista dei poliziotti, il 38enne ha cambiato direzione e, a passo svelto, si è allontanato cercando di fare perdere le sue tracce. I poliziotti, però, lo hanno raggiunto e fermato per sottoporlo a controllo.

Alla richiesta di esibire i documenti, l’uomo ha mostrato nervosismo e insofferenza nei confronti degli operatori.

Visti i precedenti e avendo notato un oggetto occultato nella tasca dei pantaloni, sospettando che potesse nascondere delle armi, gli agenti lo hanno invitato a mostrare il contenuto. A quel punto, improvvisamente, l’uomo si è scagliato contro gli operatori, dimenandosi e colpendoli con calci e pugni. Il 38enne è caduto a terra, trascinando con sé gli agenti che si sono procurati alcune lesioni.

Una volta immobilizzato gli agenti hanno rinvenuto nella tasca dei pantaloni dell'uomo un coltello a serramanico.

Dagli accertamenti è emerso che era sottoposto al divieto di Ddmora in Umbria. Per il cittadino straniero sono scattate le manette per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ed è stato denunciato per i reati di minaccia e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.