Perugia, tenta di aggredire una ragazza e poi si scaglia contro i Carabinieri: denunciato

I Carabinieri del Radiomobile di Perugia hanno denunciato un nigeriano di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine, per resistenza a pubblico ufficiale.

I militari sono intervenuti nei pressi della stazione ferroviaria di Fontivegge per la richiesta di una 20enne perugina, la quale ha riferito di essere stata aggredita senza motivo da un uomo.

I Carabinieri hanno rintracciato l'uomo, ma questi in evidente stato di alterazione psichica, ha posto in essere atti violenti per impedire l'identificazione. Per questo è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.