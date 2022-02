Insulta i militari in servizio a Fontivegge e cerca di prendere il manganello: denunciato

I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Perugia hanno denunciato un 29enne, già noto alle forze dell'ordine, per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

L'equipaggio dell'Arma è intervenuto in piazza del Bacio dopo una pattuglia di militari dell'Esercito Italiano, impegnati nel servizio Strade sicure, aveva fermato per identificalo, un giovane straniero dopo che questi aveva prima fatto dei gesti contro i soldati e poi, avvicinatosi, li aveva insultati, sminuendo il servizio prestato.

I militari avevano cercato di calmare il 29enne, ma questi aveva continuato ad insultarli, spingerli con le braccia e cercando di prendere il manganello in uso ai soldati.

Soltanto l’arrivo della pattuglia del Nucleo Radiomobile in supporto, ha permesso di riportare, definitivamente, la situazione alla calma e condurre, finalmente, il giovane in caserma per l’identificazione e il successivo deferimento all’autorità giudiziaria.