Furti, rapine ed estorsioni i reati di maggior impatto. Il pg Sottani: "Preoccupano i reati economici, segno di connubio con le mafie"

“In Umbria deve inquietare una criminalità economica diffusa che, come tale, pur non essendo diretta espressione di associazioni di criminalità organizzata ne costituisce terreno fertile sia per l’infiltrazione che per un omertoso dialogo delinquenziale. Si allude a tutta una serie di reati in allarmante aumento, quali quelli di falso in bilancio, violazioni finanziarie, autoriciclaggio e, soprattutto, bancarotte fraudolente patrimoniali”.

Lo ha riferito Sergio Sottani, procuratore generale presso la Corte d’appello di Perugia in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. Un fenomeno che, pur di fronte all’assenza di radicamento delle associazioni mafiose in Umbria, diventa un segnale dei tentativi di infiltrazione e di legami economici con le mafie.

Nel periodo oggetto di rilevazione sono diminuiti i reati di violenza di genere (- 14,10%) e quelli di stalking (- 5,25%), mentre sono rimasti pressochè stazionari i reati di maltrattamenti in famiglia (- 0,86%). Sono diminuiti i reati di pedofilia e pornografia (- 34,07%), mentre sono aumentati i delitti contro la libertà sessuale (28,57%). È costante “l’attività di formazione della magistratura requirente sul ‘codice Rosso’ per evitare azioni violente ritorsive nei confronti della persona denunciante – ha proseguito Sottani - Senza dimenticare che l’attività di repressione è solo una delle tre indicazioni della convenzione di Istanbul, icasticamente raffigurate dalla regola delle tre ‘P’: prevenzione, protezione e punizione”.

I fenomeni criminali che destano maggiore preoccupazione nel territorio regionale sono rappresentati dal traffico di sostanze stupefacenti, dai furti in abitazione e dalle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico e finanziario. Occhio sempre vigile sulla criminalità minorile, quale sintomo di un pericoloso disagio generazionale che deve trovare sollievo in terapie non repressive. “Preoccupa l’aumento di reati contro il patrimonio, ben dell’88,87%; tra questi, in particolare, vanno segnalati gli aumenti dei reati di rapina (27,93), furti in abitazione (25,37%), estorsione (21,23%) - ha riferito Sottani - Si tratta di reati di non facile accertamento; tuttavia, l’estrema pericolosità degli stessi, in particolare dei furti in abitazione in quanto invasivi sul domicilio personale delle vittime, impone una maggiore capacità investigativa e la concentrazione di sforzi qualitativamente migliori per la repressione del fenomeno criminale”.

Tra i reati contro il patrimonio mancano parametri su cui valutare l’impatto delle truffe, in particolare, di quelle comunemente definite “truffe agli anziani”. In realtà, difettano indici attendibili per poter affermare se su questo tema si sia o meno in presenza di un’emergenza reale, o se invece si tratti di notizie enfaticamente veicolate dagli organi di informazione, sul mero presupposto del notorio invecchiamento della popolazione italiana e di quella umbra in particolare.

Secondo Sottani “in ordine ai reati collegati allo spaccio di sostanze stupefacenti, pur se si registra un calo dei procedimenti (- 7,33), non sfugge il dato secondo cui da molti anni la regione Umbria occupa i primi posti nella drammatica classifica delle morti per overdose in seguito all’assunzione di sostanze stupefacenti. Il macabro computo è terribilmente preoccupante soprattutto ove si consideri il rapporto percentuale tra il numero delle menzionate morti e quello degli abitanti nella regione”.

Capitolo giustizia minorile. “Per quanto riguarda la criminalità minorile nel distretto, spiccano i delitti contro l’incolumità personale (170 a fronte dei 133 dell’anno precedente), ed in particolare le lesioni personali (100), seguono i furti (98 di cui 25 fattispecie aggravate), anche se non mancano fattispecie di tentato omicidio o reati sessuali. Rimangono stazionarie le risse (7), mentre sono numerosi i delitti di spaccio di sostanze stupefacenti (36) che continuano a suscitare allarme, anche in quanto ulteriormente criminogeni: il consumo di sostanze fa da sfondo, infatti, a molti reati, soprattutto contro la persona e il patrimonio – afferma il procuratore Sottani - Rilevante il numero dei danneggiamenti, mentre scendono i reati di estorsione, a differenza del forte aumento dei procedimenti per rapina (3 estorsioni e 38 rapine a fronte di 7 estorsioni e 18 rapine del periodo precedente). Desta preoccupazione il dato sui delitti contro la libertà sessuale (42), così come risulta in aumento il numero dei reati commessi da infraquattordicenni (34 fattispecie a fronte di 10)”.

Per quanto riguarda i procedimenti per spaccio di sostanze stupefacenti e i reati contro la persona, fra i minori extracomunitari emergono soprattutto marocchini e, in misura minore, albanesi, tunisini, egiziani, ecuadoregni, einesi, mentre, fra gli stranieri comunitari indagati risalta prevalente la percentuale di rumeni. “Lo spaccio di stupefacenti non è più, ad esempio, mercato esclusivo o comunque prevalente di minori nord africani (tunisini - marocchini), ma ne sono autori anche minori albanesi, rumeni, ucraini, o nati in paesi extraeuropei (ecuadoregni, dominicani) – conclude Sottani - Analogo discorso per i furti, che per anni hanno visto protagonisti i minori rom, ma che da diverso tempo sono distribuiti tra albanesi, marocchini, kosovari, ivoriani, sudamericani, assai di frequente in concorso con minorenni italiani, in una ossimorica integrazione antisociale”.