Induce una minore a spogliarsi davanti alla telecamera del pc: condannato per pedopornografia

Non ha prodotto direttamente materiale pedopornografico utilizzando foto e filmati di minori, ma ne è stato l’istigatore, quindi è corretta la condanna per produzione e possesso di immagini e video con minori in situazioni scabrose.

È quanto deciso dalla Corte d’appello di Perugia nel confermare la condanna a 3 anni e mezzo per un imputato accusato di aver indotto “materialmente la minore a compiere gesti erotici con chiaro approfittamento della personalità della ragazza non ancora sviluppata e perciò incapace di autodeterminarsi, aveva operato una concreta ‘utilizzazione’ del corpo della minore stessa per la produzione di materiale”.

Secondo i giudici, quindi, si è responsabili della produzione di materiale pedopornografico anche quando non lo si confeziona materialmente, ma lo si registra dopo aver convinto la vittima ad esibirsi davanti al monitor del computer o del telefonino, così da rendere “il minore una sorta di ‘autore mediato’ che attua la condotta oggetto di incriminazione non per una sua libera scelta, ma perché in balia della volontà dell’agente”.