Dal rischio abbattimento alla rinascita dell'ex Calai: mini Ospedale (20 posti), Cittadella Sanitaria e riabilitazione cardiologica

Anche l'ultimo muro burocratico è caduto oggi in Giunta regionale per il ritorno in vita sempre in ambito sanitario dello storico Ospedale Calai di Gualdo Tadino. La Giunta regionale ha approvato nella seduta odierna il nuovo Piano di valorizzazione, revocando il precedente del 2015, e autorizzato la Usl Umbria 1 a procedere alla realizzazione degli interventi, centrali anche per il rilancio complessivo del territorio gualdese e della fascia appenninica. In cassa ci sono già i fondi per aprire il nuovo piano: circa 9 milioni di euro. Dunque l’ex ospedale civico “Calai” di Gualdo Tadino diventerà una vera Cittadella della Salute in grado di assicurare un’offerta di servizi sociosanitari articolata e di qualità, nell’ambito del processo di riorganizzazione del sistema sanitario umbro. Una grande vittoria politica e personale per il gualdese vice-presidente della Giunta Regionale, Roberto Morroni.

“Ho seguito passo passo il percorso che ha condotto alla costruzione e al varo del profilo del nuovo Calai – ha detto il Vicepresidente della Regione, Roberto Morroni, esprimendo ‘soddisfazione ed entusiasmo’ - ed oggi voglio condividere e salutare con soddisfazione questo momento che contribuisce a riaccendere per Gualdo Tadino e la fascia appenninica la speranza di un futuro di crescita e di sviluppo. Una tappa di arrivo e allo stesso tempo di partenza. Del recupero del Calai, un bene della città collocato in un’area strategica, si parlava da troppi anni – ha aggiunto – e abbiamo lavorato per mettere la parola ‘fine’ con un piano che dà le risposte necessarie ai bisogni sociosanitari della comunità e capace anche di aprire prospettive serie di rilancio socioeconomico per tutto il territorio”. Contenuti ed obiettivi sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa dalla Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, dal Vicepresidente Roberto Morroni, dall’Assessore alla Salute Luca Coletto, dal Direttore generale della USL Umbria 1 Nicola Nardella e dal Sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti; presenti sindaci e amministratori di altri Comuni della fascia appenninica.

“Un ulteriore passo in avanti nella riorganizzazione della rete sanitaria regionale: oggi abbiamo dato il via al percorso con cui ridaremo una seconda vita all’ex Calai – ha sottolineato la presidente della Regione Donatella Tesei – con un nuovo Piano con cui realizzeremo un ulteriore tassello del programma di potenziamento della sanità territoriale, rafforzando e rimodulando i servizi a misura del cittadino, rendendoli più vicini, fruibili ed efficaci. Un atto che abbiamo fortemente voluto e al quale abbiamo a lungo lavorato, reperendo le risorse che oggi ci consentono di dare il ‘la’ ad un Piano di valorizzazione che andrà a beneficio non solo di Gualdo Tadino, ma di tutta la regione”.

LA SCHEDA

Casa di Comunità (circa mq 2.270) con l’individuazione delle seguenti aree omogenee: area delle cure primarie (medici di base, continuità assistenziale, AFT/UCA); area della specialistica (poliambulatori); area assistenza di prossimità (cure domiciliari, ambulatori infermieristici); area dei servizi generali (PUA e CUP); area materno infantile (consultorio e vaccinazioni).

Ospedale di Comunità (circa mq 800) costituito da 2 moduli da 20 posti letto ognuno per un totale di 40 posti letto. È previsto il trasferimento dei 12 posti letto di Ospedale di Comunità attualmente esistenti nel Presidio Ospedaliero di Gubbio-Gualdo Tadino e dei 6 posti letto di RSA presenti presso l’EASP “Baldassini” in convenzione.

In un altro degli ampliamenti del complesso troveranno inoltre sede 10/12 posti funzionali all’Hospice (circa mq 1.260), pensati con camere singole di dimensioni adeguate ad accogliere il care giver, locali comuni, ambulatori e palestre di fisioterapia. I restanti due piani (circa mq 780) verranno riqualificati e destinati per attività residenziali, secondo le necessità del territorio.

Nella palazzina ambulatori ed uffici amministrativi (cosiddetta palazzina a mattoncini a vista), il piano terra ((circa mq 500) è destinato al Servizio per le Dipendenze (Ser.D). Il piano primo (circa mq 300) è adibito ad uffici amministrativi. Al piano secondo (circa mq 300) ci saranno spazi polivalenti messi a disposizione delle numerose associazioni di volontariato del territorio dedite al supporto dei servizi sociosanitari. Nella palazzina ambulatori (cosiddetta palazzina rosa) al piano terra (circa 480 metri quadrati), oltre alla postazione del 118, avrà sede il Centro diurno Alzheimer.

I piani primo e secondo (circa 920 metri quadrati) sono destinati al Servizio di Riabilitazione cardiologica, che afferisce all’U.O. Cardiologia del presidio ospedaliero di Gubbio-Gualdo Tadino, che serve un bacino di utenza regionale ed extraregionale, riqualificato negli spazi e nella funzionalità, con l’avvio anche di progetti di integrazione ospedale-territorio. Già operano in integrazione con la riabilitazione cardiologica l’Associazione “Amici del cuore” e la psicologia ospedaliera e cure palliative afferente al Distretto Alto Chiascio. Analogamente, l’Associazione Nuova Assistenza Cardiopatici (ANACA) garantisce una preziosa collaborazione all’interno del Servizio. È previsto il coinvolgimento dei medici di medicina generale e l’attivazione della aggregazione funzionale territoriale (AFT), con l’assegnazione dell’infermiere di famiglia, al fine di attuare progetti di medicina di iniziativa relativa alla patologia cardiologica.