Infrastrutture, l'assessore Melasecche denuncia: "Sono nel mirino di facinorosi: ho minacciato di chiamare l'Arma per tornare a casa"

"Sono purtroppo costretto a denunciare pubblicamente, dopo mesi di pazienza certosina, un’azione di denigrazione personale, sempre più disperata, di alcuni soggetti inconcludenti, oltre che incompetenti, che passano dalla propria legittima opinione a comportamenti, anche pericolosi": la denuncia porta la firma dell'assessore regionale Enrico Melasecche che ha raccontato pubblicamente di essere nel mirino di alcuni esponenti di comitato cittadini contrari a certe infrastrutture a cui sta lavorando la Regione.

"Siamo arrivati alle minacce personali, alle offese, alla interposizione fisica per impedirmi di ripartire di notte, con l’auto di servizio, dal piazzale buio di una nota emittente umbra, dopo aver partecipato ad una trasmissione in cui, oltre al sottoscritto hanno potuto esprimere liberamente la propria opinione sia il Comitato “Chi salverà Ponte San Giovanni?”, a favore del Nodo di Perugia, sia quello contrario, oltre a varie testimonianze fra cui quella del dirigente regionale dell’ANAS che ha ribadito la necessità di procedere nel progetto in ragione degli incidenti che anche ieri mattina continuano a funestare quella tratta. Ho dovuto minacciare di chiamare i Carabinieri per poter ripartire e tornare a casa a mezzanotte”.

“Perchè - ha concluso Melasecche - una cosa è la disponibilità all’ascolto, che ho esercitato fin dall’inizio, ben altra è la pretesa di continuare ad accedere agli uffici dell’Assessorato ad libitum solo per imporre ad esempio l’idea di spezzare l’Umbria in due, trasformando la parte centro nord della FCU in una sorta di linea tranviaria in funzione del solo capoluogo regionale, abbandonando al suo destino la tratta sud, peraltro dichiarata dal MIMS “di interesse nazionale”.