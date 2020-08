Regione in lutto, è scomparso il papà dell'assessore regionale Coletto

Un grave lutto ha colpito l'assessore regionale alla sanità, Luca Coletto, uno dei protagonisti del contenimento e lotta al coronavirus in Umbria. E' deceduto il papà dell'amministratore della Lega. Il gruppo regionale del suo partito ha espresso "le più sentite e sincere condoglianze all'assessore Luca Coletto, per la scomparsa del papà. In questo momento così difficile siamo vicini all'amico Luca e alla sua famiglia per la grave perdita".

La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e tutta la sua Giunta "si stringono intorno al collega ed amico Luca Coletto per la scomparsa del padre. A lui e alla sua famiglia va anche il più sincero e profondo cordoglio da parte dei dipendenti dell’ente regionale".

IL PRESIDENTE MARCO SQUARTA - “Esprimo anche a nome dell’Assemblea legislativa il più profondo cordoglio per la morte del padre dell’assessore Luca Coletto, a lui e ai suoi familiari i sensi della nostra affettuosa vicinanza e solidarietà”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.