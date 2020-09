Regione chiusa e caso di positività, Romizi: "Sto bene, ma ho deciso di mettermi in isolamento"

"Sto bene ed è stata una scelta mia quella di mettermi in isolamento dopo essere stato in contatto con persone a rischio contagio": lo ha affermato il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, contattato da Perugiatoday.it telefonicamente. Il primo tampone effettuato è stato negativo. Il secondo sarà effettuato lunedì prossimo. "Mi sono sentito in dovere di annullare tutti gli appuntamenti e allo stesso tempo di isolarmi anche dai componenti della mia famiglia. Sono comunque al lavoro tra telefono e computer": ha spiegato il sindaco "Spero che anche il secondo tampone sia negativo per tornare quanto prima a Palazzo dei Priori". Tamponi negativi anche per i vertici dell'amministrazione regionale e per i consiglieri regionali dopo il caso della positività dell'assessore Enrico Melasecche.

