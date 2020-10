Coronavirus, i dati di una settimana difficile: 117 persone in isolamento, ben 125 nuovi positivi in 7 giorni

Una settimana difficile, con un trend in forte crescita, che sta preoccupando i vertici della Regione e della Task-force regionale sanitaria. La riapertura delle scuole sta incidendo sul ritorno dei contagi che sono nettamente superiori persino a quelli delle post-vacanza. Partiamo però dalle note simil-positive: i guariti in sette giorni sono stati ben 119, in rianimazione - posti limitati e vera criticità dell'emergenza sanitaria - sono 4. I decessi stabili a 85 ormai da due settimane. Le brutte notizie arrivano invece dal fronte dei contagi e persone in isolamento: al 2 ottobre gli attualmente positivi sono passati da 490 a 615(+125). Le persone a rischio e quindi in isolamento contumaciale sono 572 rispetto alle 455 del 25 settembre (+ 117). Il quadro è decisamente mutevole e di settimana in settimana, spiegano dalla task-force, può peggiorare. Serve massimo rispetto delle regole e mascherine.

