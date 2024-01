Truffa con il reddito di cittadinanza, non rispetta il criterio di 10 anni di residenza per pochi mesi: condannata

Condannata per truffa per aver mentito di pochi giorni sul suo ingresso in Italia, ma la Corte d’appello annulla tutto: chi cerca lavoro, in genere, ha bisogno di almeno tre mesi per trovarlo.

L’imputata, una donna straniera da anni in Italia, aveva presentato la richiesta per il reddito di cittadinanza, ma era stata indagata e processata per truffa in quanto la prima data che attestava la sua presenza nel territorio italiano, in Umbria, era quella del primo giorno di lavoro nel suo primo contratto. Una data che attestava, però, la presenza nel territorio nazionale da meno di dieci anni. Da qui la condanna in primo grado.

La Corte d’appello di Perugia ha, però, ritenuto che la sentenza di primo grado “che dichiara la presenza dell’imputata in Italia dal giorno in cui questa aveva iniziato a lavorare” aveva di fatto escluso “per alcuni mesi la maturazione del periodo decennale richiesto per la concessione del reddito di cittadinanza, con conseguente condanna della donna per la falsa attestazione”, ma tutto questo “appare inusuale”, cioè “che una persona proveniente dall’estero entri in Italia e cominci subito a lavorare”.

Per i giudici di appello “è notorio che un periodo di circa tre mesi è il periodo minimo per la ricerca di un lavoro; dall’altro, è più che probabile che la donna fosse stata sottoposta ad un periodo di prova prima di iniziare il lavoro”.

Collocare la data di ingresso nel territorio nazionale con quella del primo giorno di lavoro appare molto dubbio e dovendo “optare per l’ipotesi più favorevole all’imputata”, come previsto dalle leggi italiane, bisogna “concludere per la sussistenza del requisito della presenza da almeno dieci anni in Italia, con conseguente decisione liberatoria”.