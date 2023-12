Omissioni ed errori nella domanda per il reddito di cittadinanza, ma per il giudice non c'è reato: assolto

Possiede un’azienda, ma ha chiesto il reddito di cittadinanza, pur non avendo mai ritirato la carta elettronica e speso un centesimo di quel denaro. Alla fine il giudice lo ha assolto perché il fatto non costituisce reato.

La Procura di Perugia contestava all'imputato, difeso dall’avvocato Diego Florio, di avere omesso “informazioni dovute, dichiarando di essere residente nel territorio italiano da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo”, quando in realtà era in Italia solo dal 12 gennaio del 2018, al fine di “ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza”.

A seguito della presentazione della domanda per il reddito con la falsa attestazione sulla residenza, avrebbe indotto “in errore il personale dell’Inps di Gubbio che, sulla scorta delle sue asseverazioni, riconosceva il beneficio economico di 675,33 euro per il solo mese di aprile 2021, procurando a sé un ingiusto profitto con un corrispondente danno per l’istituto previdenziale”.

L’imputato era accusato anche di non aver dichiarato l’acquisto di “un’azienda per un valore di 10.000 euro e di aver iniziato una nuova attività lavorativa” e le conseguenti “variazioni di reddito e patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio del reddito di cittadinanza”.

La difesa ha sempre sostenuto che l’imputato non aveva ricevuto informazioni corrette da parte dello sportello sindacale e che errori e omissioni non sarebbero da imputare allo stesso. Al termine del processo anche il giudice ha ritenuto che l’imputato non aveva commesso alcun reato.