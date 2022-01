Aumenta l'uso di internet, crescono i crimini. Il bilancio della Polposta: preoccupano i reati a sfondo sessuale

Aumentano i reati commessi attraverso internet, non solo pedopornografia, ma anche truffe sui mercati finanziari, terrorismo ed eversione politica, fondamentalismo religioso, stalking e molestie. Aumenta l’utilizzo delle rete e cresce il numero dei reati.

Secondo il bilancio della Polizia postale per quanto riguarda lo stalking si è avuto un incremento del 23%, del 78% per revenge porn e 54% per sextorsion, cioè la vendetta con immagini sessuali o intime e l’estorsione attraverso l’utilizzo di immagini e video intime.

Per quanto riguarda il settore dei reati contro la persona del Compartimento Polizia postale e delle comunicazioni Umbria sono state trattate 200 denunce (incremento del 947%), con 62 persone indagate (+342%) e 4 arresti (+400%).

Il personale della Polposta ha effettuato 27 perquisizioni (+145%) e sequestrato 6.954 gb di materiale (-47%).

Le indagini riguardanti il fenomeno delle truffe online in materia di e-commerce, cioè relative alle piattaforme per l’offerta di beni e servizi, hanno consentito l’individuazione di oltre 3.200 presunti autori, denunciati all’autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda il settore dei reati generici e postali, la Polposto oltre alle attività di intercettazione sia telefonica sia telematica ha trattato 477 casi (-9%), indagato 172 persone (+377%), e recuperato 19.000 euro.

Di particolare interesse è stata l’attività condotta su reati realizzati attraverso forme di investimento utilizzando piattaforme di trading online con diverse truffe legate al mondo della finanza e degli investimenti.

Diversi gli umbri, infine, individuati e indagati nell'ambito di indagini contro la pedopornografia in tutta Italia.