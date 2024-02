Razzie in ville e casolari isolati, in manette banda di ladri: colpi anche in Umbria

Una banda di ladri ha messo a segno 36 furti, con un bottino complessivo di oltre 200mila euro, spaziando tra le Marche e il Lazio e fermandosi a fare coli a Gualdo Tadino e Narni.

Sono sette le persone arrestate dai Carabinieri delle Compagnie di Osimo e Frascati con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata ai furti in abitazione. Si tratta di cinque uomini e due donne per il quali il giudice per le indagini preliminari ha emesso un'ordinanza di custodia eseguita a Roma, Zagarolo e Velletri, a carico dei sette indagati: quattro sono stati arrestati nelle rispettive abitazioni e sono finiti nei carceri di Rebibbia e Regina Coeli, mentre agli altri tre la misura è stata notificata in carcere, dov'erano già detenuti per altra causa.

Agli indagati, secondo le contestazioni provvisorie, sarebbero riconducibili una lunga serie di furti in numerose città del centro Italia. Le indagini sono iniziate nell'ottobre 2022 dopo due furti commessi a Sirolo. Secondo gli investigatori gli indagati usavano auto intestate a terze persone per raggiungere le località prescelte e individuavano abitazioni o casolari dove fare il colpo, soprattutto in aree isolate o periferiche. La banda si introduceva di giorno nelle abitazioni dopo aver forzato gli infissi, e in pochi minuti arraffava beni e denaro. In diverse occasioni i sette hanno asportato casseforti poi abbandonate e rinvenute dai Carabinieri. Nel febbraio 2023 a Narni i membri di una batteria, inseguiti dai Carabinieri di Terni e Rieti, avevano abbandonato e incendiato l'auto usata ed erano scappati tra i boschi. In Umbria avrebbero colpito anche a Gualdo Tadino.