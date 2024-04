Razzia nel negozio, una delle due ladre ha 80 anni

I carabinieri di Città di Castello hanno denunciato una 80enne e una 42enne, residenti nella provincia di Bologna, per furto aggravato in concorso. Secondo la ricostruzione dei militari le due hanno quasi messo a segno un furto da un centinaio di euro in un negozio di 'fai da te' della zona. Le due sono state immortalate dalle telecamere e trovate con 110 euro di merce rubata sotto al cappotto.