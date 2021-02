Rapporto, la graduatoria dei comuni per tasso di attualmente Covid positivi ogni mille abitanti

Scheggino, con 25,92 attualmente positivi ogni mille abitanti, è in assoluto il comune umbro più impattato dal Covid. L'agenzia Mediacom043, con l'entrata della zona rossa, ha elaborato una classifica sui territorio con più positivi ogni mille abitanti. In provincia di Perugia, (molto più colpita della provincia di Terni, tanto che è stata dichiarata tutta ‘zona rossa’) subito dopo Scheggino ci sono Sant’Anatolia di Narco (21,31), Vallo di Nera (19,83), Giano dell’Umbria (18,4), Bevagna (17,76), Valtopina (14,8), Deruta (14,12), Fratta Todina (13,48) e Collazzone (13,34).

Tra i comuni oltre 10mila abitanti in provincia di Perugia male Magione (11,26 attualmente positivi Covid ogni mille abitanti), Marsciano (10,93), Foligno

(10,76), Perugia (10,15) e Bastia Umbra (9,83). Sempre tra i comuni oltre 10mila abitanti, in provincia di Perugia i valori più bassi a Gualdo Tadino (3,75), Castiglione del Lago (4,41), Assisi (4,41) e Todi (4,87). Quest’ultimo comune nelle ultime settimane è sceso in graduatoria grazie al sistema innovativo di tracciamento che Mediacom043 ha presentato con una nota e un’intervista Tv nei giorni scorsi.

In provincia di Terni la situazione peggiore ad Amelia (9,22 attualmente positivi Covid ogni mille abitanti), Montegabbione (5,88), Fabro (5,45) e Calvi (5,04). Tra i comuni oltre i 10mila abitanti della provincia di Terni, dopo Amelia ci sono Terni (2,47), Narni (2,05) e Orvieto (1,19). Il Rapporto Mediacom043 si basa sui datI ufficiali forniti dalla Regione dell’Umbria e presenta anche la situazione nei vari distretti sanitari, evidenziando i comuni più colpiti e quelli meno – oltre ovviamente a presentare i dati di tutti i municipi secondo l’appartenenza al singolo distretto sanitario, sia dell’Usl Umbria 1 che dell’Usl Umbria 2.

Tabella 1 Tasso positivi Covid per mille residenti al 6 febbraio 2020 in provincia di Perugia_compressed-2