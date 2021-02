Fanno esplodere la cassaforte e si portano via 35mila euro: banda ricercata in Umbria

Il colpo in un supermercato, dove i banditi sono entrati forzando una porta laterale

È di circa 35mila euro il bottino di un colpo eseguito nella notte scorsa in un supermercato umbro, dove è stata fatta saltare in aria una cassaforte contenente. È successo verso le ore 2 all'Eurospin di via Roma ad Amelia, nel quale sono riusciti ad entrare degli ignoti malfattori arrivati a bordo di una station wagon Audi di colore scuro.

Forzata una porta laterale del negozio, i banditi hanno raggiunto la cassaforte facendola esplodere (verosimilmente utilizzando del gas acetilene) per poi trafugare il denaro che vi era custodito all'interno e dileguarsi facendo perdere le proprie tracce. Sul caso indagano i carabinieri di Terni e sono in corso tutti gli accertamenti di natura tecnica e investigativi per individuare il gruppo di malfattori.