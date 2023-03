Nella mattinata odierna si è svolta la convalida in carcere, a Capanne, con il giudice per le indagini preliminari che si è riservato sulla decisione.

Gli investigatori sono risaliti al terzetto tramite le denunce delle vittime, l’acquisizione di immagini in cui è ripresa l’auto dei tre proprio nelle zone e nelle ore delle rapine e poi tramite il controllo delle chat dell’app di incontri, con i dialoghi tra i rapinatori e le vittime.

Uno dei tre avrebbe fatto da esca, facendo salire in auto la persona con la quale aveva organizzato l’incontro e, quando i due si sarebbero appartati, i complici sarebbero usciti dal portabagagli per rapinare il malcapitato.

Secondo la Procura di Roma (i fatti contestati sono sono avvenuti nella zona dei Castelli romani) i tre, residenti nel Perugino, si sarebbero iscritti in una app di incontri omosessuali e chattato con le vittime, organizzando incontri nella provincia di Roma.

Tre giovanissimi, di nazionalità rumeni, difesi dagli avvocati Giacomo Manduca, Nicola Barocci e Donatella Panzarola, sono stati arrestati per rapina ed estorsione.

Adescano gay in chat per rapinarli, tre giovanissimi in manette