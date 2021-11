Rapine in banca: la banda dei siciliani incastrata dagli scontrini dei panini e della scala usata per il colpo

Definita la banda dei rapinatori siciliani, in realtà avevano agito come Totò e Peppino, in un crescendo di esilaranti imprese, a partire dagli appostamenti con tanto di controllo delle forze dell’ordine (rivelatosi fatale poi per il rintraccio e l’imputazione) all’acquisto di uno scalandrino, il giorno stesso della rapina, per entrare da una finestra dell’ufficio postale (altra prova lasciata nell’auto).

Dopo la condanna in primo grado e in appello, per la banda è arrivata la conferma della Cassazione dopo aver analizzato i vari ruoli ricoperti dai componenti della banda. Ritenendoli colpevoli senza particolari distinzioni, tra chi ha fatto il palo, chi è entrato nell’ufficio postale e in banca o chi ha solo comperato i panini da mangiare prima del colpo, con gli scontrini lasciati in auto.

Secondo la tesi difensiva di uno dei partecipanti, gli autori e gli ideatori delle rapine sarebbero “tre soggetti del tutto distinti dagli odierni ricorrenti” e gli unici “indizi a carico sarebbero quelli di essere stato visto insieme a uno degli autori materiali qualche ora più tardi mentre trasportava gli effetti personali dell'altro”. Come sarebbe “irrilevante la circostanza relativa alla condivisione dell'alloggio con almeno uno degli autori materiali e l'ordinazione dei panini in concomitanza con la seconda rapina”.

La Cassazione ha ritenuto che il comportamento di chi non è entrato nell’ufficio postale, una sorta di “contributo causale”, è risultato “assimilabile alla stregua delle condotte degli altri soggetti”. Come emerge anche dalle intercettazioni telefoniche, in dialetto catanese, nelle quali emerge “connivenza” con “i siciliani” per il “lavoro da preparare”.

Per i giudici di Cassazione nella ricostruzione “dei plurimi elementi in atti in un organico quadro interpretativo”, viene “correttamente indicata l'attività di supporto, successiva alla commissione della rapina, ma logicamente ritenuta precedentemente concordata” tra tutti gli imputati. Ci si trova di fronte, quindi, ad “un articolato piano precedentemente concordato che permetteva agli autori dei delitti di fare affidamento su un supporto materiale precedente e successivo alla consumazione degli illeciti che garantiva assistenza e l'indisturbato allontanamento dai luoghi medesimi”. Cioè il veicolo “pulito” per fuggire, i telefoni intestati ad altre persone, i panini prima del colpo, la scala per entrare nell’ufficio postale, con tanto di ammissione di uno degli imputati davanti al giudice per le indagini preliminari: “è successo che abbiamo commesso le rapine che ci vengono contestate”.

Da qui la conferma delle pene, che variano da 3 anni e 10 mesi a 2 anni e 6 mesi, per la “gravità delle due rapine in banca pluriaggravate, commesse mediante una articolata organizzazione in virtù della quale sono appositamente giunti dalla Sicilia gli esecutori materiali delle rapine, su chiamata degli ideatori umbri, con le complicazioni logistiche anche del loro soggiorno in regione”.