Perugia, pistola in mano per rapinare negozi e supermercati: in 4 a giudizio

A giudizio la banda delle rapine che per almeno due anni ha terrorizzato supermercati, tabaccherie e automobilisti. Sono quindici i colpi finiti nel capo d’imputazione che ha portato quattro uomini davanti al giudice per l’udienza preliminare.

Pistola alla mano (anche se finta e con il tappo rosso eliminato) avrebbero minacciato cassiere, commercianti e anche una signora alla quale avevano rubato l’auto. I quattro uomini, tre campani e un perugino difesi tra gli altri dagli avvocati Massimo Brazzi, Gianni Dionigi e Simone Costanzi, avrebbero rapinato il 24 novembre 2017 l’attività Conad di San Sisto e sarebbero fuggiti con un bottino di 2mila euro.

Il giorno successivo era stata la volta del negozio Risparmio casa di Bastia Umbra con un maltolto di 787 euro. Il 28 ottobre era stata la volta del Megacolor di Perugia, ma non erano riusciti a porta via nulla.

La settimana successiva colpo da 1.800 euro al Penny Market di Bastia Umbra.

Poi gli altri colpi spalmati tra il Natale del 2017, con rapina in un negozio di abbigliamento per bambini, il Blu Kids, con un bottino di 1.500 euro, e il luglio del 2020, quando avrebbero colpito Al Native di Perugia (170 euro tra quanto in cassa e il portafoglio della commessa), all’Hurrà di Perugia portando via 1.720 euro, all’Emi di Corciano e la rapina a danno di una prostituta lungo strada Trasimeno Ovest.

Nel giugno del 2020 avevano rapinato di borsa, cellulare e auto una signora nel parcheggio di un centro commerciale. Poi erano stati individuati e arrestati dalle forze dell’ordine.