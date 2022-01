Perugia, rapina con il coltello in centro storico: banditi in fuga con il bottino

Rapina in centro storico a Perugia nel tardo pomeriggio di lunedì 10 gennaio. Secondo quanto riportato dai quotidiani umbri due persone a volto coperto e armate di coltello sono entrate nella tabaccheria di Piazza della Repubblica all'orario di chiusura, hanno minacciato il titolare, si sono fatte consegnare il denaro della cassa e sono scappate. Indagini in corso per catturare i banditi.