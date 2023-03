Perugia, rapina a mano armata in pieno pomeriggio

Rapina a mano armata in pieno pomeriggio. Pistola in faccia e bandito in fuga con 100 euro. È successo a Perugia, nella frazione di Sant'Enea. La titola ha raccontato ai poliziotti che poco prima un uomo incappucciato era entrato nel locale e puntandole una pistola, le aveva chiesto di consegnargli tutto il denaro della cassa. A quel punto, spaventata, aveva assecondato la richiesta dell’uomo che, una volta ottenuti i soldi – circa 100 euro – si era dato alla fuga.

Ora la polizia è caccia del bandito.