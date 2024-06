Picchia e rapina una prostituta, ma la vittima è irreperibile: assolto

Rapina e picchia una prostituta, ma poi lei fa perdere le proprie tracce e la denuncia non basta: assolto.

L’imputato accusato di rapina e lesioni personali è stato assolto “perché i fatti non sussistono” in quanto “la ricostruzione dei fatti risulta inutilizzabile in ragione della irreperibilità della persona offesa e del racconto dei fatti interamente de relato”, cioè riferiti alle forze dell’ordine.

L’uomo “dopo aver concordato con la vittima una prestazione sessuale previo versamento della somma e dopo aver consumato il rapporto, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, diceva alla ragazza che avrebbe dovuto prostituirsi per lui e mediante violenza la colpiva alla schiena cagionandole lesioni e si impossessava della somma già consegnata sottraendola alla stessa”.

La vittima si recava dalle forze dell’ordine e denunciava tutto, ma in fase dibattimentale le dichiarazioni della persona offesa sono diventate inutilizzabili perché non si è mai presentata a testimoniare, diventando irreperibile, “evento prevedibile visto che si trattava di una donna straniera che aveva eletto domicilio presso un albergo”.

Esclusa l’utilizzabilità della fonte diretta costituita dalle dichiarazioni della persona offesa, quindi, la ricostruzione della vicenda non è supportata da elementi di prova e quindi è scattata l’assoluzione.