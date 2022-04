Umbria: rapina al supermercato, in tre armati aggrediscono il titolare, poi la fuga

Rapina a mano armata in un supermercato di Arrone ieri sera. È quanto successo intorno alle 20, in orario di chiusura, in un esercizio commerciale del Comune della Valnerina. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti sul posto insieme agli operatori del 118, tre uomini si sarebbero introdotti nel locale con il volto coperto e armati. A quel punto avrebbero minacciati i presenti e aggredito anche il titolare del negozio, il quale ha tentato di fermarli, rimanendo ferito lievemente. I tre poi hanno rubato gli incassi di giornata e si sono dati alla fuga.