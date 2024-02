Rapina in centro storico, ladro spintona la commessa e fugge con il giaccone di marca

Una rapina è avvenuta ieri sera in centro storico, in via Baglioni, come riportano i quotidiani locali. Un uomo è entrato, quasi all’ora di chiusura, in una boutique, ha afferrato un giaccone di marca e ha tentato di fuggire dal locale (e fin qui si tratterebbe di furto).

La commessa ha provato ad impedire il furto, ma l’uomo l’avrebbe spintonata a terra (quindi scatta la violenza e il furto diventa rapina) per poi fuggire con il capo d’abbigliamento. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia e un equipaggio del 118 per verificare le condizioni fisiche della commessa, comunque sotto choc.

Gli agenti hanno acquisito la testimonianza della commessa e di altri eventuali testimoni e stanno vagliando i filmati delle telecamere di sorveglianza della città per riuscire a dare un volto al rapinatore.