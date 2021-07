Anziani assaliti e rapinati da finti tecnici di luce, acqua e tv. I Carabinieri: "Chiedete al personale di identificarsi o chiamate il 112"

C’è il malvivente che si finge tecnico per il controlli della caldaia e apporre il bollino blu; c’è quello che si è finto un tecnico dell’Enel; un altro di Umbra Acque o della Vus, in base al territorio; c’è anche quello che ha chiesto di poter controllare se il televisore era adatto al nuovo passaggio al digitale, verificando la risposta sul canale 100 o 200. Si tratta di truffatori, ladri e rapinatori. I Carabinieri e i gestori dei servizi di luce o acqua, mettono in allerta i cittadini: non aprite e non fate entrare nessuno, tanto meno se non hanno la divisa e il documento di riconoscimento della società di fornitura di servizi.

I Carabinieri, oltre all’episodio di questa mattina a Ferro di Cavallo, ricordano che, in provincia di Perugia, si è verificato un furto in un’abitazione dove un uomo dall’età di circa 30 anni, ha bussato alla porta di una coppia di pensionati qualificandosi come dipendente della Valle Umbra Servizi.

Il ragazzo ha chiesto di poter entrare in casa per effettuare un controllo dei contatori dell’acqua. Appena introdottosi nell’abitazione il giovane ha riferito agli anziani coniugi di raccogliere tutti valori che avevano in casa (oro e monili), di chiuderli in una busta di plastica e di riporli in frigo, poiché durante i controlli si sarebbero sprigionati dei vapori che avrebbero potuto danneggiarli.

Successivamente il malintenzionato approfittando di un momento di distrazione della coppia si è impossessato della busta ed è fuggito via.

Episodi analoghi sono avvenuti a San Martino in Campo, a Torgiano, a Pontenuovo e a Ferro di Cavallo. I malviventi si sono presentati a casa, sempre di persone con età avanzata, spacciandosi sempre per operatori dei servizi essenziali, avvisando circa l’eventualità di imminenti e probabili pericoli d’incendio o altro nell’abitazione a causa di recenti lavori, raccomandando loro di prendere tutti i preziosi e i contanti e di riporli nel frigo e nei congelatori presenti in abitazione e approfittando della prima distrazione dei proprietari per raccogliere i preziosi e scappare via.

L’Arma si è rivolta alla Valle Umbra Servizi e ad Umbra Acque, avendo conferma che il personale non chiede mai di entrare nelle abitazioni private, che indossa sempre una divisa con logo aziendale, che utilizza mezzi aziendali e, soprattutto, non chiede mai pagamenti, di vedere bollette o altre richieste relative a orologi, gioielli, collane e denaro. Inoltre, qualora il contatore dell’acqua sia posto all’esterno, gli operatori non entrano mai all’interno delle abitazioni.

Al fine di evitare o bloccare ogni tentativo di furto, se si hanno dubbi sull'identità delle persone che sostengono essere personale delle società di servizi si invitano i cittadini a chiedere loro di identificarsi o chiamare le forze dell’ordine.