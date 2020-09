Cappuccio calato sul viso e minacce, rapinatore in azione in via Cortonese e la fuga con il misero bottino

Cappuccio in testa e mani in tasca: "Dammi tutto quello che hai". E poi scappa con pochi spiccioli e fa perdere le proprie tracce tra via Cortonese e il parco Chico Mendez.

La rapina è avvenuta ieri mattina, a danno dell'edicola di via Cortonese. Il proprietario, nell'avvertire al Polizia, ha segnalato di essere stato rapinato da un giovane, con il cappuccio calato sul volto e la mani in tasca, mimando il possesso di un'arma. Con le minacce si è fatto consegnare quanto c'era in cassa ed è fuggito.

La somma rapinata è minima, secondo quanto denunciato dal titolare alla Polizia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le ricerche del rapinatore hanno dato esito negativo.